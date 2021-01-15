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الهند

شاهد: أبقار تعبر النار في الهند درءا للأرواح الشريرة

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بقلم:  يورونيوز
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هتدي يشارك في مهرجان ماكار سنكرانتي في الهند. 2021/01/14
هتدي يشارك في مهرجان ماكار سنكرانتي في الهند. 2021/01/14   -   حقوق النشر  راجاش كومار سينغ/أ ب
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احتفل الأهالي من الهندوس في بنغالور بمهرجان ماكار سانكرانتي للحصاد، من خلال قيادة الماشية من الأبقار إلى تخطي النار، اعتقادا منهم بأن مثل هذه الطقوس ستطرد الأرواح الشريرة وتجلب الحظ السعيد.

ويقول واحد من الأهالي: "الأبقار التي أحضرت في القرية خلال ماكار سانكرانتي مرحب بها من جديد، وقد اقتيدت لتمشى فوق النار لطرد الأرواح الشريرة".

ويقول آخر إن الأبقار تساق لتتخطى النار في هذا الوقت من الموسم، نظرا لوجود الكثير من البكتيريا في الجو، ويذهب الاعتقاد إلى أن عبور الأبقار فوق النار يحميها من تلك البكتيريا.