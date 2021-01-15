المفوضية: فايزر أكدت للاتحاد الأوروبي أنها ستسلم الجرعات المتوقعة في الربع الأول كما هو مقرر

على رغم التباطؤ المنتظر أواخر كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير بإنتاج لقاح تحالف فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، إلا أن فايزر أكدت أن الجرعات التي كان ينتظرها الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول ستسلم كما هو مقرر، كما أعلنت الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وبعد الإعلان عن التأخير المرتقب بالإنتاج، قالت دير لايين في مؤتمر صحافي في لشبونة "لقد اتصلت على الفور بالمدير العام لفايزر (...) وأكد لي أن كل الجرعات المضمونة خلال الربع الأول (لدول الاتحاد الأوروبي) سيجري بالفعل تسليمها خلال الربع الأول".

وأكد مختبر فايزر أن تسليم جرعات اللقاح في نهاية كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير سيتأخر لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الانتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المجموعة في رسالة لوكالة فرانس برس أنها "تبذل جهودا مضنية لتسليم جرعات أكثر مما كان مقررا هذا العام وقد حددت لنفسها هدفا جديدا هو ملياري جرعة في العام 2021".

أعرب وزراء الصحة من ست دول بالاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة الجمعة عن "قلقهم الشديد" بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر/بايونتيك. وندد وزراء كل من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد في هذه الرسالة بالوضع "غير المقبول" الذي يسيء إلى "مصداقية عملية التطعيم".

قالت وزارة الصحة الألمانية في وقت سابق إن شركة فايزر الأمريكية ستتأخر في تسليم لقاح كوفيد-19 الذي طورته مع بايونتيك الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة بسبب أشغال في مصنع الشركة الأمريكية في بلجيكا.

وقالت الوزارة إنه "في إخطار مستعجل، أُبلغت مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومن خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن شركة فايزر لن تكون قادرة على تسليم الحصة التي وعدت بها بالفعل خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة بسبب تعديلات في مصنع بيرس".

وقالت فايزر إن أعمال التجديد في المصنع تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية اعتبارًا من منتصف شباط/فبراير، وفقًا للوزارة.

وقبيل إعلان ألمانيا، ذكرت السلطات النرويجية أن "فايزر" أبلغها الجمعة بخفض "اعتبارا من الأسبوع المقبل" في تسليم اللقاحات المضادة للفيروس إلى النروج وأوروبا من أجل تحسين طاقاته الإنتاجية. ولم يحدد المعهد النرويجي للصحة العامة حجم الخفض في كمية اللقاحات لأوروبا لكن من المتوقع أن يقارب 18% للنرويج وحدها الأسبوع المقبل