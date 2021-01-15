شاهد: الصين تسابق الزمن لبناء مركز جديد للحجر الصحي مع ارتفاع إصابات كورونا

شرعت الصين ببناء مركز مؤقت للحجر الصحي في محافظة خبي، في وقت ارتفع عدد الإصابات بكوفيدـ19 في شمال البلاد بشكل لافت. ويكد العمال على مدار 24 ساعة من أجل إكمال البناء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن أكثر من ألف مريض يخضعون للعلاج من المرض، وإن 26 في المائة حالتهم خطيرة، وأوضحت اللجنة أن 144 إصابة جديدة سجل وقوعها خلال الساعات 24 الماضية، 90 منها ظهرت خارج العاصمة بكين في خبي، فيما ظهرت 43 إصابة أخرى في محافظة هيلونغجيان الواقعة في الشمال.

وقد شرعت محافظة خبي في بناء مركز الحجر الصحي الجديد خارج مدينة شيجياتشوانغ، التي اعتبرت في حالة إغلاق افتراضي، إلى جانب مدينتي تشينغتاي ولنغفانغ، حيث يلتزم أكثر من 20 مليون شخص بالبقاء في بيوتهم.