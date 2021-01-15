شاهد: أول تساقط للثلوج في إسطنبول لهذا العام

تظهر مقاطع فيديو لقطات مختلفة لتساقط الثلوج على مدينة إسطنبول التركية، يوم الجمعة، وقد تبع الثلج موجة من الطقس الدافئ بشكل غير معتاد، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية المحلية.

وتشهد أكبر مدينة في تركيا أول تساقط للثلوج خلال الموسم الشتوي وتفشي وباء كوفيد-19 في تركيا. وبدأت تركيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الخميس مع تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية لقاح كورونافاك الصيني في أرجاء مختلفة من تركيا.

ويعطى لقاح "كورونافاك"، الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية، على جرعتين بفارق أربعة أسابيع.