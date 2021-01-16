الحكومة الإسبانية تستبعد إغلاقاً جديداً وتعد بمتابعة حملة التلقيح

أعلن وزير الصحة الإسباني السبت أن الحكومة تستبعد حتى الآن إغلاقاً جديداً لاحتواء الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 لكنها قد تجيز للمناطق تقديم موعد حظر التجول. وقال سلفادور إيلا في مؤتمر صحافي "لسنا حالياً في وارد (إجبار الناس) على ملازمة منازلهم"، في استراتيجية تتنافى مع العديد من الدول مثل بريطانيا التي فرضت إغلاقاً جديداً.

وهذا الأسبوع، طالبت خمس مناطق الحكومة المركزية بتطبيق إغلاق مشدد مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا منذ الأعياد. وبعدما تجاوزت الأسبوع الفائت عتبة مليوني إصابة مؤكدة، أحصت إسبانيا الجمعة عدداً قياسياً من الإصابات في 24 ساعة بلغ 40 ألفاً و197. وأضاف إيلا أن "الوضع يثير قلقاً بالغاً" ولكن "لدينا خبرة ونعرف كيفية" السيطرة على هذا التفشي.

وترى السلطات أن القيود التي فرضت في إطار حال الطوارئ الصحية حتى أيار/مايو والتي تعمد المناطق إلى تشديدها (حظر تجول، إغلاق بعض المدن والمناطق، الحد من قدرات استيعاب الحانات والمطاعم) تبدو كافية. في المقابل، فإن الحكومة مستعدة لـ"مراجعة" الفترة الزمنية المقررة لحظر التجول، بحسب إيلا.

ويجيز مرسوم حال الطوارئ حالياً للمناطق أن تحدّد حظر التجول فيها بين الساعة 22,00 والساعة 7,00 مع إمكان تأخيره أو تقريبه ساعة واحدة. وبعدما أعلنت شركة فايزر الجمعة تأخيراً في تسليم اللقاحات، أعلن الوزير أن دول الاتحاد الأوروبي ستتلقى الأسبوع المقبل "56 في المئة من الجرعات المقررة"، ما يعني 205 آلاف جرعة لإسبانيا.

وأوضح أن الأولوية ستعطى لمن تلقوا الجرعة الأولى في بداية حملة التلقيح ويحتاجون اليوم إلى الجرعة الثانية. وأضاف "في الأسبوع التالي، نتوقع تلقي الجرعات التي كانت مقررة أصلاً"، مشيداً بوتيرة التلقيح في إسبانيا حيث تم توزيع سبعين في المئة من الجرعات. وتسعى الحكومة إلى تلقيح سبعين في المئة من 47 مليون إسباني بحلول الصيف.