بايدن سيرفع الحظر عن دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة

سيوقّع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في اليوم الأول من الرئاسة على 12 مرسوماً سبق وكشف عنها، يقضي أحدها برفع منع دخول الأراضي الأميركية عن مواطني عدة دول ذات غالبية مسلمة، الذي فرضه الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد أيام فقط من توليه منصب العام 2017.

وقال كلين الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض إن "الرئيس المنتخب بايدن سيتحرك ليس فقط من أجل إصلاح الأضرار الأكثر خطورة التي تسببت بها حكومة دونالد ترامب، لكن أيضاً من أجل فتح المجال أمام البلاد للتقدم"، مشيراً إلى نية الرئيس الجديد إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ وتفشي وباء كورونا والانكماش الاقتصادي وعدم المساواة العرقية.

وأشار كلين أيضاً إلى نية بايدن إعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحب منه ترامب أيضاً.

وبدأ العمل باجراءات أمنية هائلة في واشنطن وفي ولايات عدة خشية من أعمال عنف من جانب مؤيدي دونالد ترامب يوم التنصيب الأربعاء. وبتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى.

وبتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى. وتتّجه الولايات المتحدة سريعا نحو تسجيل 400 ألف وفاة بكوفيد-19 وأكثر من مليون إصابة أسبوعياً، مع تفش خارج عن السيطرة لفيروس كورونا.

ويرزح الاقتصاد تحت وطأة تداعيات الجائحة التي تسببت بإلغاء عشرة ملايين وظيفة، كما يواجه المستهلكون الأميركيون والشركات صعوبات معيشية. وهذا الأسبوع كشف بايدن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات الهادفة لإخراج الولايات المتحدة من أسوأ أزماتها منذ الثلاثينات، تليها في الأسابيع المقبلة خطة استثمارات من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.