الإفراج عن مُسلح قرب مبنى الكابيتول لأنه "أخطأ بحسن نية"

أُوقفت الشرطة الجمعة في واشنطن رجلاً مسلّحاً ومدجّجاً بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة في محيط مبنى الكابيتول حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن.

وبعد التحقيق معه والافراج عنه قال أن يزلي آلن بيلر المتحدّر من فرجينيا لصحيفة واشنطن بوست بعد الإفراج إنه "حدث خطأ بحسن نية".

وأضاف "توجهت إلى نقطة مراقبة بعدما ضللت الطريق في واشنطن، فأنا قادم من الريف"، "أبرزت لهم شارة الاعتماد التي سلمت لي".

وقال أيضاً إنه عُين حارس أمن خاص بالقرب من "الكابيتول" وقدم شهادة صادرة عن رب العمل. وأوضح أنه كان يحمل مسدسا في فرجينيا لكنه نسي إخراج مسدسه من سيارته قبل مغادرة منزله في نوبته الليلية في واشنطن.

وذكرت "واشنطن بوست" أن النيابة لم تعترض على إطلاق سراحه، مشيرة إلى أنها أمرت مع ذلك بألا يتوجه إلى العاصمة بعد الآن قبل القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة به.

وكانت سلطات واشنطن قد حوّلت العاصمة الأميركية في الأيام الماضية منطقة أمنية. وقد نصبت حواجز اسمنتية ووضعت أسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي تعرّض في السادس من كانون الثاني/ يناير لعملية اقتحام نفّذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتخشى السلطات من تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

وتم حشد عناصر من الحرس الوطني في ولايات عدة ووُضعت أسياج في البرلمانات المحلية في عدد من الولايات بينها كاليفورنيا ومينيسوتا.

وغالبا ما تكون مراسم التنصيب مناسبة لتدفّق مئات ملايين الأميركيين إلى العاصمة لحضور الحفل الذي يقام في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول.

لكن المراسم ستجري ببعض الاختلاف هذه المرة لأن الباحة الخارجية الكبيرة أمام الكونغرس ستكون مغلقة أمام العامة.

ولن يُسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة التي ينتشر فيها آلاف العسكريين، في وقت يُرجّح أن يفوق عدد العسكريين الذين يُسيّرون دوريات في العاصمة أعداد الحاضرين في الباحة.