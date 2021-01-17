شاهد: بعض الصور على ارتفاع 8611 متراً التقطها فريق المتسلقين النيباليين

دخل فريق من المتسلقين النيباليين التاريخ يوم أمس السبت من خلال تسلق ثاني أعلى قمة في العالم، جبل (كي-2) الباكستاني في فصل الشتاء. وقال مسؤول رياضي باكستاني، وهو كرار حيدري، إن 10 نيباليين وصلوا إلى القمة بحلول الخامسة مساء.

ويبلغ ارتفاع "كي-2" 8611 متراً (28251 قدماً)، ويعدّ أعلى جبل على الجانب الباكستاني من سلسلة جبال الهيمالايا، وثاني أعلى قمة في العالم بعد إيفرست.

ويتمتع الجبل بمناخ متطرف، إذ قد تهب الرياح الشتوية عليه بسرعة تزيد أحياناً عن 200 كيلومتر في الساعة، وتنخفض درجات الحرارة فيه إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر.

أضاف حيدري أن أربعة فرق تسلق دولية وصلت منذ نحو شهر لمحاولة تسلق القمة التي لم يتم تسلقها في الشتاء مطلقاً. وحتى الآن، كانت مجموعة النيباليين العشرة هي المجموعة الوحيدة التي نجحت بذلك.