شاهد: كيم جونغ أون يلتقط صورة تذكارية مع مئات الجنود في بيونغ يانغ

عاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأحد إلى موقع العرض العسكري الذي أقيم مساء يوم الخميس لالتقاط صورة جماعية مع الجنود الذين شاركوا فيه.

وبث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي لقطات لكيم في الشرفة المطلة على ساحة كيم إل-سونغ وهو يلوح لمئات الجنود بالأسفل. ورفع كيم إبهامه للجنود ووقف لالتقاط صورتين جماعتين كبيرتين، وصورة أكثر حميمية مع مجموعة من الرتب العسكرية.

وتعد الصور الجماعية الكبيرة مع الزعيم تقليداً كورياً شمالياً يعود إلى زمن كيم جونغ إل وكيم إل سونغ.

والتقط كيم صورة جماعية كبيرة أخرى أمس السبت خارج مكان انعقاد مؤتمر حزب العمال الأخير مع كبار المسؤولين و"المراقبين" الذين كانوا حاضرين في المؤتمر، ويشير مصطلح "المراقبين" إلى أولئك الذين ليسوا مندوبين رسميين في المؤتمر، لكنهم حضروا من دوائر أخرى في مؤسسات كوريا الشمالية.

وكانت هناك صورة جماعية أخرى أمس السبت لكيم مع "أفراد الأمن والدفاع" الذين كانوا في الخدمة أثناء المؤتمر الأخير، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية. لكن التلفزيون الحكومي لم يعرض بعدُ هذه الصورة.

كان من المقرر أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا لبرلمانها، مجلس الشعب الأعلى، اليوم الأحد، لكن وسائل الإعلام الحكومية لم تنشر بعد أي تفاصيل حول ما حدث في هذا الاجتماع.