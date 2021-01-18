هل ترغب في قضاء ليلة على حافة هذا الجبل في بيرو؟

هذا الجبل يقع أعلى "الوادي المقدس" في بيرو، جميع من قاموا بهذه المغامرة أكدوا بأنها تجربة لا توصف سواء من حيث المناظر الطبيعية الخلابة أو من حيث كرم الضيافة.

أولاً، لا يمكن للزبائن الوصول إلى الفندق إلا من خلال المشي لمسافات طويلة أو التسلق أو من خلال السلك السحاب للذين يرغبون في ذلك، أما الغرقة فهي عبارة عن "حجرة" مرتفعة فوق الوادي، مبنية من الألمنيوم على حافة الجبل على ارتفاع 366 مترًا ومثبة بواسطة 20 مرساة قادرة على استيعاب حمولة تصل إلى طن ونصف الطن.

لا ينبغي أن يكون تحديد الوزن مشكلة ولكن من المستحسن أن يكون الزبون خفيف الخطوِ أثناء تنقله "غير المعتاد".

يرافق المرشدون الزبائن إلى سفح الجبل، مع كل يحتاجونه من طعام وماء خلال الرحلة. وفي الأساس، يمكن للزبائن إحضار ما يستطيعون حمله بشكل مريح خلال ارتفاعهم بحوالى 600 متر فوق مستوى الأرض.

وبكل المقاييس، بإمكان الزبون الاستمتاع بليلة مريحة. "الحجرة" بسيطة ولكنها عملية للغاية بالتركيز مع المنظر الخارجي الرائع المحيطة بالفندق من الوادي أدناه إلى الامتداد الشاسع للنجوم أعلاه، منظر يجعل الزبون بمفرده مع الجمال المبهر للطبيعة في بيرو.

من ناحية الموقع، لا يمكن للسياح أن يكونوا في مكان أفضل، إلا إذا كانوا يعانون من الدوار طبعا بسبب علوّ المكان وفندق "سكاي لودج" يقع على بعد ثمانية أميال فقط من موقع ماتشو بيتشو الأثري وعلى مسافة 90 دقيقة بالسيارة من كوسكو.

أول صعود "للحجرة" المعلقة في الجبل يتطلب مستوى من اللياقة البدنية، والمصعد المستخدم للصعود عبارة عن متاهة من السلالم المعدنية والأسلاك، ويمكن للسياح العودة والوصول إلى أسفل الوادي في صباح اليوم التالي.