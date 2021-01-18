سائقون إسرائيليون شاركوا في رالي دكار بالسعودية

شهد رالي دكار الصحراوي الذي اختتم الجمعة في السعودية بفوز الفرنسي ستيفان بيرترهانسل بلقبه الثامن في فئة السيارات والرابع عشر بالمجمل، مشاركة سائقين إسرائيليين رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك بحسب ما كشف مدير فريقهما "أف أن سبيد" لوكالة فرانس برس الإثنين.

وبرعاية شركة "ماي هيريتيج" الإسرائيلية لعلم الأنساب، شارك فريق "أف أن سبيد" مع سائقيه البلجيكيين اللذين يحملان أيضا الجنسية الإسرائيلية في هذا السباق الذي امتد لأكثر من 7 آلاف كيلومتر في الصحراء السعودية، وفق ما أفاد مديره عمر بيرل في حديث لوكالة فرانس برس.

وقال بيرل الذي حل فريقه مع السائقين داني بيرل وتشارلي غوتليب في المركز الأربعين قبل الأخير في فئة المركبات الخفيفة، "نحن فخورون بأن نكون قد صنعنا التاريخ من خلال التنافس في هذا السباق بالمملكة العربية السعودية".

وأكد لوكالة فرانس برس أن بعض أعضاء فريقه، من دون تسميتهم، وصلوا إلى السعودية بجوازات سفر إسرائيلية، مضيفا "انتظرنا أسابيع، لكي نحصل على التصريح من أجل دخول البلد بجوازات سفرنا الاسرائيلية للمشاركة في هذا التجمع ونحن سعداء لاننا لم نستسلم".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شارك سائقون إسرائيليون أيضا في الرالي مع الفريق الأمريكي "سي آر في".

أعلنت إسرائيل في الأشهر الأخيرة عن اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين وكذلك السودان والمغرب برعاية الولايات المتحدة وإدارة دونالد ترامب.

ويرى الكثير من المحللين أن السعودية قد تكون التالية على لائحة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وأفادت وسائل إعلام ومصادر إسرائيلية وكالة فرانس برس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار السعودية سراً أواخر تشرين الثاني/نوفمبر للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تنفيه الرياض.