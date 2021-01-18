شاهد: عملية انتشال جثة حوت نافق بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد في الكويت

قام نشطاء في مجال حماية البيئة في الكويت بعملية اخراج جثة حوت عثر عليها عائمة بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد. ونقلت الهيئة العامة للبيئة الكويتية بالتعاون مع خفر السواحل الكويتي الحوت النافق إلى ميناء الشويخ بالعاصمة الكويت حيث ستقوم مصالح البلدية بتصريف الجثة وفق الاجراءات المعتمدة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن طول الحوت النافق يبلغ أكثر من 10 أمتار، فيما يتجاوز وزنه 10 أطنان.

وأرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق الحوت إلى كبر سنه ومرضه أو موته جوعا بسبب ندرة الغذاء لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.