بايدن يقترح خطة السنوات الثماني لتجنيس المهاجرين

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمه إن الرئيس المنتخب جو بايدن سيتقدم بخطة تمنح 11 مليون مهاجر غير شرعي الحق في الحصول على جنسية البلاد خلال ثمانية أعوام.

وطبقاً للمصدر، سيعرض بايدن خطته في اليوم الأول من توليه الرئاسة الأمريكية بشكل رسمي أي بعد يوم من تنصيبه في 20 يناير - كانون الثاني الجاري.

وستهتم الخطة بشكل رئيسي بـ11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا دون صفة شرعية، سيحق لهم الحصول على إقامات دائمة أو "غرين كارد" خلال خمس سنوات يمكنهم بعدها التقدم بطلب والحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات إضافية بشرط استيفاء الفحوصات الأمنية والضريبية.

وقد يحصل أطفال المهاجرين المعروفين إعلامياً بإسم "الحالمون" على الجنسية الأمريكية خلال فترة أقل من ذلك.

وستمثل تلك الخطة التفافاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه المهاجرين عن تلك التي اتبعها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وشهدت تشديد الإجراءات الأمنية الحدودية وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.

ولا تتضمن خطة بايدن أي بنود تتعلق بتشديد الإجراءات الأمنية بالحدود الأمريكية.

كذلك من المتوقع أن يلغي بايدن حظر السفر إلى الولايات المتحدة الذي فرضه سلفه على المسافرين من عدد من الدول المسلمة.

وقال بايدن أثناء حملته الانتخابية إن ملف المهاجرين غير الشرعيين سيكون ضمن أولوياته في حال صار رئيساً كما ندد بسياسات ترامب في هذا الملف ووصفها بـ"الضرر" و"الهجوم الذي لا هوادة فيه" على القيم الأمريكية ووعد بتغييرها.