كابوس كورونا في أمريكا.. وباء كوفيد 19 يحصد أرواح أكثر من 400 ألف شخص (جامعة جونز هوبكنز)

تخطت الولايات المتحدة عتبة الـ400 ألف حالة وفاة جراء وباء كوفيد 19 لتحافظ على مركزها كأول دولة في العالم من حيث عدد الوفيات فيما بلغت الإصابات أكثر من 24 مليون حالة بحسب آخر الأرقام التي نشرتها جامعة جون هوبكينز.

وقد كُشفت هذه الأرقام قبيل ساعات من تسلم الرئيس الأمريكي المنتجب جو بايدن مقاليد السلطة في واشنطن خلفا للرئيس دونالد ترامب وبعد عام بالتحديد على اكتشاف أول حالة إصابة في أمريكا بفيروس كورونا الجديد.

وبهذا يبدو أن عدد الوفيات قد ارتفع بمئة ألف حالة في شهر واحد فقط إذ بلغ في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي نحو 300 ألف وفاة وفق الأرقام الرسمية.

واعلنت أول وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة نهاية شباط/فبراير الفائت.

ومضت ثلاثة أشهر قبل أن تتجاوز البلاد عتبة مئة الف وفاة، ثم أربعة أشهر أضافية لتتجاوز مئتي الف، وأقل بقليل من ثلاثة اشهر لتبلغ 300 الف وفاة. وبعد موجة أولى في الربيع انحصرت حول نيويورك وارتفاع جديد في الإصابات والوفيات خلال الصيف سجل خصوصا في جنوب البلاد، تواجه الولايات المتحدة منذ الخريف موجة شديدة تشمل كل أراضيها من دون أن تنجح في احتوائها.

ونقل نحو 120 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 بحسب "كوفيد تراكينغ بروجكت" الذي يحلل يوميا المعطيات في كل أنحاء البلاد.

وفي حصيلة إجمالية، أصيب أكثر من 24 مليون شخص بالفيروس على الأراضي الأمريكية، لكن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص في بداية الوباء.