هيئة دولية: منظمة الصحة العالمية والصين تباطأتا كثيرا في التحرك لمكافحة فيروس كورونا

انتقدت هيئة خبراء مكلفة من منظمة الصحة العالمية الصين ودولا أخرى، لعدم تحركها لوقف انتشار فيروس كورونا في وقت سابق، وتساءلت إذا كان يتعين على منظمة الصحة العالمية أن تصنفه وباء في وقت مبكر.

وفي تقرير صدر أمس الإثنين، قالت هيئة ترأستها رئيسة ليبيريا السابقة الين جونسون سيرليف ورئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة هيلين كلارك، إنه كانت هناك فرص مهدورة لتطبيق إجراءات قواعد الصحة العامة في أوقات مبكرة، وإن السلطات الصينية كان بإمكانها بذل جهود بصفة أكبر خلال شهر يناير/كانون الأول، بعيد ان أصاب الفيروس مجموعات من الناس.

وأضافت اللجنة القول إن أقلية من الدول فقط استفادت بالكامل من المعلومات المتاحة، للتحرك أمام إثباتات تتعلق بظهور الوباء.

وتساءل الخبراء أيضا، عن سبب عدم إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على المستوى العالمي في وقت مبكر. وكانت منظمة الصحة العالمية، اجتمعت بشكل طارئ في 22 من يناير، ولكنها لم تصف الوباء بأنه حالة طوارئ دولية إلا بعد أسبوع. وفي ذلك الوقت، قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الخبراء التابعة لها كانت منقسة، بشأن إذا كان يتعين إعلان حالة طوارئ عالمية.

ولم تصف منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كوفيدـ19 بـأنه جائحة إلا ابتداء من 11 آذار/مارس، أي بعد أسابيع من انتشار الفيروس، وتسببه في انتقال العدوى في عديد القارات.