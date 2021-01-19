شاهد: صيادو الأسماك يحتجون بشاحناتهم في لندن اعتراضاً على اتفاق ما بعد "بريكست"

أوقف العشرات من صيادي الأسماك شاحناتهم أمام البرلمان البريطاني الإثنين في لندن للاحتجاج على مشاكل تصدير الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوقيع على اتفاقية بريكست التجارية، التي، بحسبهم، تعرض مصالحهم للخطر.

ويقول آلان ميلر، المدير العام لشركة "إيه إم شيلفيش" الإسكتلندية لتصدير ثمار البحر، فشل كغيره من الصيادين بتصدير مخزونه من الأسماك إلى أوروبا بسبب إجراءات ما بعد بريكست إنهم "كنا نعرف على الدوام أنه سيكون هناك مشكلات" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنهم "لم يتوقعوا أبداً الوضع الحالي". وأضاف أنه "يجب أن تحدث تغييرات".