تطعيم مليون شخص في تركيا خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء أن السلطات عمدت إلى تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في أقل من أسبوع، جراء حملة تطعيم واسعة.

وبحسب الوزارة تلقى أكثر من مليون تركي غالبيتهم من الطواقم الطبية، الجرعة الأولى من اللقاح الصيني "كورونافاك" منذ بدء الحملة الخميس.

والثلاثاء أشاد وزير الصحة فخر الدين قوجة بسير حملة التلقيح التي تعد "واحدة من الأسرع في العالم" مشيراً إلى خبرة تركيا في عمليات التطعيم الجماعي والاستثمارات التي قامت بها المستشفيات في السنوات الماضية.

وللمقارنة، لقحت فرنسا 585 ألف شخص حتى الثلاثاء بعد أن أطلقت حملتها في 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وتأمل تركيا التي تضررت كثيراً جراء الوباء، التوصل إلى مناعة جماعية في أسرع وقت ممكن للعودة إلى النشاط الاقتصادي المعهود.

والثلاثاء بدأت عملية تلقيح الأشخاص الذين هم فوق الثمانين من العمر.

ويتوقع أن يتلقى الأشخاص الذين تم تلقيحهم الجرعة الثانية بعد أربعة أسابيع.

وهناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواصلة حملتها بهذه الوتيرة السريعة في حين أعلنت تركيا التي تعد 83 مليون نسمة، تلقيها ثلاثة ملايين جرعة لقاح من أصل الخمسين مليونا التي طلبتها.