الحياة بعد البيت الأبيض.. ترامب إلى أين؟

ساعات معدودة ويعود الملياردير الأمريكي دونالد ترامب إلى حياته الطبيعية بعيدا عن البيت الأبيض، ليخلفه جو بايدن السناتور الديمقراطي المخضرم الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

الجميع يعلم أن ترامب أعلن أنه سيغيب عن حفل تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، مثلما أننا نعرف جدول أعمال الرئيس المنتهية ولايته يوم الأربعاء. فهو سيغادر العاصمة واشنطن في رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية، متوجها إلى النادي الذي يملكه وهو مارالاغو الفاخر، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والتكهنات حول حياة أكثر الرؤساء الأمريكيين إثارة للجدل بعيدا عن ردهات الحكم ودهاليز السياسة.

ما الذي ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما هي مشاريعه؟

شيء لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبل

جرت العادة أن يغادر معظم الرؤساء السابقين البيت الأبيض باتجاه ملاعب الغولف وأن يقوموا بإنشاء مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى قضاء معظم أوقاتهم في كتابة المذكرات، وإلقاء كلمات مدفوعة الأجر ونشر الكتب، لكن الوضع بالنسبة لترامب قد يكون مختلفا بعض الشيء، ويتوقع أن يفعل شيئا لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبل.

وحتى هذه الأثناء، لا أحد يعلم ما الذي ينوي ترامب القيام به. ولا المكان الذي يخطط للعيش فيه. ويعتبر بعض جيرانه في مجمع بالم بيتش، أنه لن يقوى على العيش في فلوريدا بشكل دائم.

عالم الأعمال وصفقات بالملايين؟

ذكرت صحيفة "بوليتكو الأمريكية" في وقت سابق، أن ترامب سيعود إلى إبرام صفقات بملايين الدولارات مع حكومات وشركات أجنبية لصالح شركته الخاصة. ومن المرتقب أن يعود إلى عالم الأعمال، وأن يقوم باستكمال جميع النشاطات التي توقف منذ دخوله معترك الحياة السياسية منذ 4 سنوات عن متابعتها.

ترامب في السجن؟

بعد اقتحام أنصار ترامب في السادس من يناير/ كانون الثاني مبنى الكابيتول، صوت مجلس النواب على توجيه الاتهام لترامب بـ" التحريض على العصيان" ما قد يعرضه لمحاكمة ثانية. وقد يمنعه من الترشح لولاية ثانية في 2024.

وقبل أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول، واجه ترامب العديد من الدعاوى القضائية. إلا أن ادعاءاته المستمرة عن تزوير الانتخابات والتحريض على أعمال الشغب زادت من المشاكل القانونية التي يواجهها. وهناك احتمال حقيقي أن ينتهي الأمر به في السجن.

البحث عن خيارات بديلة بعد حرمانه من تويتر

بعد قرار تويتر حذف حساب ترامب، في خطوة تمّ تبريرها بوضع حدّ لدعوة الأخير أنصاره عبر صفحته وتحريضهم على التمرّد، واتخاذ كل من انستغرام وفيسبوك خطوات مشابهة.. وحرمانه من "مكبرات الصوت" الكبيرة الخاصة به على الإنترنت، على الرئيس البحث عن خيارات بديلة لمخاطبة مؤيديه وربما الاستفادة منهم. في وقت يتوقع فيه البعض أن يتم أيضا استبعاده عن وسائل الإعلام، لذا على الرئيس المنتهية ولايته إيجاد البديل ليبقى على اتصال دائم مع محبيه.

الإعلام وإنشاء قناة خاصة

يعتبر البعض أن طموح ترامب هو العمل في مجال الإعلام، ومن الممكن أن يقوم الرئيس المنتهية ولايته بإطلاق قناة خاصة به أو التعاون مع شبكة تلفزيونية موجودة أصلا.

علاقات متوترة مع ميلانيا

في أخر ساعات ترامب في البيت الأبيض، كثرت الأحاديث عن العلاقة المتوترة التي تجمع زوجته ميلانيا، وابنته إيفانكا. فبحسب وسائل إعلام أمريكية تنوي ابنة الرئيس الفوز بأحد مقعدي فلوريدا في مجلس الشيوخ في العام 2022.

وعن مصادر مقربة من "ابنة أبيها"، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن العلاقة بين إيفانكا وميلانيا أصبحت هشة وفي حالة ميؤوس منها.

وأيضا تتكاثر التكهنات حول مصير علاقة ترامب بميلانيا، خاصة بعد رسالة الوداع التي توجهت بها إلى الأمريكيين. ولم تذكر السيدة الأولى في خطاب مدته 6 دقائق، زوجها إلا بشكل عابر وهي تشيد بعائلات العسكريين وعناصر الفرق الطبية الذين يكافحون وباء كوفيد-19 وجميع الذين يقدمون المساعدة لضحايا الإدمان على المخدرات.

فهل ينتهي المطاف بالزوجين إلى الطلاق؟