رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا "لديها صديق في البيت الأبيض"

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن أوروبا لديها "من جديد صديق" في البيت الأبيض بينما دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف "بناء ميثاق تأسيسي جديد معا" للعلاقات عبر الأطلسي.

قالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي قبل بضع ساعات من تنصيب بايدن إن أوروبا "لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طولية" من عهد الرئيس دونالد ترامب. وأضافت "اليوم يحمل أخباراً جديدة: الولايات المتحدة تعود وأوروبا مستعدة لاستئناف (التواصل) مع شريك قديم موثوق لإعطاء حياة جديدة لتحالفنا الثمين".

وقال ميشال من جهته "أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل". وتابع "هذه الأجندة الجديدة لأوروبا والولايات المتحدة التي نرغب في وضعها على الطاولة هي برنامج طموح، لذلك أرغب في دعوة الرئيس بايدن في أول يوم من ولايته، إلى أوروبا للمشاركة في اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي في بروكسل، اجتماع يمكن أن يُعقد بالتوازي مع قمة حلف الأطلسي".

وناقش ميشال مساء الثلاثاء مع الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ امكانية عقد اجتماع أوروبي في الوقت نفسه مع قمة الحلف التي سيشارك فيها بايدن. ولا يزال ينبغي تحديد المواعيد وسيعتمد الأمر على تطوّر وضع وباء كوفيد-19.