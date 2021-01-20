غريتا ترد الصفعة لترامب مع انتهاء ولايته وتسخر منه على طريقته... فماذا قالت له؟

رحبت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ الأربعاء على طريقتها بمغادرة دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، إذ وصفته في تغريدة بأنه "مسنّ سعيد جداً" في استعارة ساخرة لنعوت أطلقها ترامب في حقها سنة 2019.

وكتبت تونبرغ البالغة 18 عاما عبر تويتر "هو يبدو رجلا مسنا سعيدا جدا يتحرق لاكتشاف مستقبل مشرق ومذهل. إنه أمر يبعث على السرور"، مرفقة رسالتها بصورة دونالد ترامب بوجه قاتم على سلالم طوافته قبيل انتهاء ولايته.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، كتب دونالد ترامب صاحب المواقف المشككة بمخاطر التغير المناخي والذي لطالما سخر من الناشطة الشابة، تغريدة مشابهة في حق غريتا تونبرغ.

وهو كان يعلق على كلمة ألقتها الناشطة السويدية خلال قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ في نيويورك حملت فيها على قادة العالم متهمة إياهم بأنهم "سرقوا أحلامها وطفولتها".

وفي رد على تغريدة ترامب، غيّرت تونبرغ النبذة التعريفية عنها على حسابها عبر تويتر، مستعيدة عبارات سيد البيت الأبيض في حقها. وكتبت في تعريفها عن نفسها "شابة سعيدة جدّاً متحرّقة لاكتشاف مستقبل مشرق ومذهل".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية، استعارت تونبرغ أيضا عبارات استخدمها ترامب في حقها في تغريدة سابقة له نهاية 2019. وكتبت ساخرة "على ترامب العمل على التحكم بغضبه والذهاب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق! إهدأ يا ترامب، إهدأ".