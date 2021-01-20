مع إغلاق المسابح وقاعات الرياضة بسبب القيود المفروضة جراء تفشي كوفيدـ19، يتحدى عدد من سكان مدينة ميونخ الألمانية أنفسهم ليبقوا على نشاطهم، من خلال السباحة في المياه المثلجة في نهر إيسباخ.

وتتمتع مجموعة "ينابيع ميونخ الساخنة" المخصصة لهذا النوع من الاستحمام بنجاح غير مسبوق، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول إيرينا هاي التي تهوى هذا النوع من السباحة، إنها عندما تلامس الماء، تشعر بما يشبه وخزا بعدة إبر في جسمها، لكن ذلك الشعور يختفي خلال دقيقتين، يعتريها بعد ذلك إحساس بالارتياح التام.

أما فرانز مائير وهو من باعثي مجموعة "ينابيع ميونخ الساخنة"، فيقدم النصيحة التالية قائلا: "من المهم أن تكون البداية تدريجية، إذ يفضَّل أخذ حمام بارد في المنزل طيلة أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم الإحساس بالماء البارد، وعندما تشعر أنك مستعد للذهاب إلى النهر، فلا تذهب بمفردك، بل خذْ معك شخصيْن آخريْن".