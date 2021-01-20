عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر وقطر وقعتا الاربعاء مذكرتين رسميتين تتفقان بموجبهما على اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ العام 2017.

وكانت قد أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/ يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الجاري في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها إنه "اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا (في السعودية)، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 (كانون الثاني) يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

أستؤنفت في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في العلا.

وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر في 12 من الشهر الجاري.

يعيش نحو 300 ألف مصري في قطر، بحسب التقديرات. وعلق الكثيرون منهم خلال الأزمة ولم يكونوا قادرين على العودة إلى بلدهم.