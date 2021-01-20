الرئاسة الجزائرية تعلن عن اجراء تبون لعملية جراحية على قدمه "كللت بالنجاح" في ألمانيا

الرئاسة الجزائرية تعلن عن اجراء تبون لعملية جراحية على قدمه "كللت بالنجاح" في ألمانيامحادثة
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء في ألمانيا "كللت بالنجاح" وسيعود "خلال الأيام القادمة" إلى الجزائر.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك "أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود الى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".
وكان الرئيس الجزائري (75 عاما) قد عاد من برلين في 29 كانون الاول/ديسمبر بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي اصيب به في تشرين الاول/اكتوبر أين أمضى فترة نقاهة دامت قرابة شهرين.
وعاد تبون في العاشر من يناير الى ألمانيا للمرة الثانية لتلقي "العلاج من مضاعفات تسبب بها كوفيد-19" الذي سبق أن أصيب به، وفق ما افاد التلفزيون العام. وذلك بعد أقل من اسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد . ولم تصدر حينها أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه.