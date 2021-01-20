حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تتجاوز مليوني وفاة والصين تعلن إغلاق خمسة مجمعات سكنية في بكين

تواصل النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ الانتشار في العالم إذ رُصدت في 60 دولة ومنطقة على الأقلّ حتى الآن، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع في 12 كانون الثاني/يناير، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية إلا أنها أبطأ انتشارًا، رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم، بزيادة ثلاث عن العدد الذي سجل في 12 كانون الثاني/يناير.

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

عزل في بكين

أعلنت بكين الأربعاء إغلاق خمسة مجمعات سكنية في داشينغ، إحدى ضواحي جنوب العاصمة، بعد رصد بضع حالات إصابة بوباء كوفيد-19 فيما تكافح الصين عدة بؤر إصابات صغيرة.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية الصينية اكتشاف إصابات أولى بالنسخة البريطانية المتحوّرة من كوفيد-19 في بكين.

وتمكنت الصين من السيطرة إلى حد كبير على الوباء منذ ربيع عام 2020. لكنها أبلغت عن مئات المرضى في الأسابيع الأخيرة في شمال وشمال شرق البلاد، ما يثير قلق السلطات.

أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات

تم حقن ما لا يقلّ عن 51,28 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم، وفق حصيلة رسمية صباح الأربعاء. وإسرائيل هي الدولة التي حققت أكبر تقدّم في مجال التلقيح مع إعطاء الجرعة الأولى على الأقل لأكثر من ربع سكانها بحوالي 26,1 بالمئة، أي 2,3 مليون شخص.

من جهة الأعداد، تحلّ الولايات المتحدة في الطليعة مع حقن 15,7 مليون جرعة تليها الصين مع إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة وبريطانيا مع 4,7 مليون جرعة.

تعميم التلقيح في اليابان بدءاً من أيار/مايو

من المقرر أن يبدأ التلقيح المعمم ضد فيروس كورونا المستجدّ في أيار/مايو في اليابان وتأمل الحكومة أن يتلقى معظم السكان البالغين، اللقاح بحلول موعد الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تموز/يوليو، حسب ما أفادت الصحف المحلية.

وتأمل الحكومة في إعطاء الضوء الأخضر في اليابان للقاح فايزر/بايونتيك الشهر المقبل، وستكون الأولوية لتلقيح 10 آلاف عامل في القطاع الصحي، يكافحون الوباء في الخطوط الأمامية.

جرعات أولى في بنما

تلقت بنما الأربعاء أولى الجرعات من لقاح فايزر/بيونتيك ضد كوفيد-19، في دفعة أصغر مما كان متوقعاً إلا أنها ستريح هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى الذي يسجّل أكبر عدد إصابات في المنطقة.

وأُبلغت الإثنين بنما، ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تتلقى اللقاح بعد كوستا ريكا، بتأخير تسليم اللقاحات من جانب شركة فايزر الأمريكية، على غرار دول أخرى.

الهند تبدأ بتصدير لقاحات

صدّرت الهند الأربعاء إلى المالديف وبوتان آلاف الجرعات من لقاح "كوفيشيلد"، وهو اللقاح الذي طورته أسترازينيكا/أكسفورد وأنتجه المعهد الهندي للأمصال، أكبر مصنّع للقاحات في العالم من حيث الحجم.

هولندا تفرض حظر تجول للمرة الأولى

ستفرض هولندا حظر تجوّل على المستوى الوطني بدءاً من الجمعة للمرة الأولى خلال فترة تفشي الوباء في محاولة للجم انتشار المرض، وفق ما أعلن رئيس الوزراء مارك روتي. وقال روتي في مؤتمر صحفي إن حظر التجوّل سيُفرض بدءاً من الساعة 08,30 مساء حتى الساعة 04,30 فجراً وسيستمرّ حتى العاشر من شباط/فبراير، مضيفاً أنه سيطلب دعم البرلمان لفرض هذا التدبير.

روسيا تطلب تسجيل لقاحها في الاتحاد الأوروبي

قدّمت السلطات الروسية طلباً لتسجيل لقاحها "سبوتنيك-في" في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن الأربعاء الصندوق السيادي الروسي الذي شارك في تطويره. وقال الصندوق في بيان إنه "قدّم طلب التسجيل وينتظر إجراء التقييم الأول في شباط/فبراير".

الفاتيكان بدأ بتلقيح المشردين

بدأ الفاتيكان الأربعاء تطعيم مجموعة أولى من المشردين تضمّ 25 شخصاً يستفيدون أصلاً من مساعدات في محيط ساحة القديس بطرس. وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان إن مجموعات أخرى ستتلقى اللقاح في الأيام المقبلة. وأفاد موقع الفاتيكان الإلكتروني أن الأشخاص هم إيطاليون وجورجيون ورومانيون معظمهم يعانون من مشكلات جسدية جسيمة.

أكثر من مليون حصلوا على اللقاح في تركيا

اعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء أن السلطات عمدت إلى تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في أقل من أسبوع. وقالت الوزارة إن غالبية من تلقوا اللقاح من الطواقم الطبية، وأعطيت لهم الجرعة الأولى من اللقاح الصيني "كورونافاك" منذ بدء الحملة الخميس.

أكثر من مليوني وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,05 مليون شخص في العالم وإصابة أكثر من 96,1 مليون شخص، منذ ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب مصادر رسميّة صباح الأربعاء.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 401777 وفاة تليها البرازيل حيث سُجلت 211491 وفاة والهند مع 152718 وفاة والمكسيك مع 142832 وفاة والمملكة المتحدة مع 91470 وفاة.