تعرف على أبرز ما قاله قادة الدول العربية بمناسبة تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

هنئ عدد من قادة ورؤساء دول عربية الأربعاء الرئيس الأمريكي الجديد الديمقراطي جو بايدن بعد تسلمه مقاليد السلطة في البيت الأبيض خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي رسم في سياسة خارجية تطبيع عدد من الدول العربية مع إسرائيل.

الإمارات: توطيد لعلاقات متينة

هنئ رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد نظيره الأمريكي جو بايدن بعد تسلمه منصبه الجديد في برقية خاصة وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب بن زايد عن تطلعه "لتوطيد علاقات الشراكة المتينة" بين الدولتين و"مواصلة العمل لتخطي التحديات المتمثلة في "الأوضاع الصحية..وتغير المناخ ومكافحة التطرف العنيف".

أمير قطر يعرب عن أمانيه بتطوير العلاقات بين البلدين

بعث أمير قطر ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن جاء فيها تمنياته له بالتوفيق في مهامه وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، وكذلك امانيه بتطور علاقات صداقة وتعاون الاستراتيجي بين البلدين

أمير الكويت يهنئ بايدن وهاريس

أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب فيها تهانيه بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وأشاد الأمير الكويتي بالعلاقات التاريخية "الراسخة التي تربط بين دولة الكويت والولايات المتحدة " وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد الأمير تطلعه "لتعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين الى آفاق أرحب في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما".

كما أرسل الأمير ببرقية مماثلة لنائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مهنئا إياها بمنصبها الجديد.

ملك الأردن يهنئ بايدن

هنئ ملك الأردن عبد الله بن الحسين الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنصيبه رئيسا للبلاد. وأشار الملك الأردني في تغريدة له إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين مبديا تطلعه إلى العمل مع إدارة بايدن من أجل "السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين".

حركة فتح الفلسطينية: بايدن فرصة لعودة العادلة الدولية

قال جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "نأمل أن يكون وجود بايدن رئيسا للولايات المتحدة فرصة لتطبيق العدالة الدولية وحل الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "إن رحيل ترامب رحيل لوجه قبيح للعنصرية والفاشية دمر الديمقراطية الأميركية ومنظومة القيم".

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم من جهته "لا أسف على رحيل ترامب عن الإدارة الأميركية، كونه المُصَدّر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم"، معتبرا إياه "الشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على شعبنا وتصفية قضيته".

وطالب بايدن ب"تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأميركية الخاطئة والظالمة لشعبنا".