دبي تعلق الأنشطة الترفيهية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت دبي الخميس تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية".

وأكد المكتب أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالى عشرين منشأة".

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت #دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة. لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة. ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2021

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة لوكالة فرانس برس أنها ستواصل خدمة الزبائن ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضا الخميس أنه تم توجيه جميع المستشفيات "بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من شباط/فبراير المقبل".

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطىء والمطاعم بالرواد. وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.

وقامت الإمارات حتى الآن بتقديم أكثر من مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.