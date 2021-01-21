انخفاض نسبة طالبي اللجوء في فرنسا إلى 41% والتأشيرات إلى 80% في 2020 بسبب الجائحة

انخفض عدد طلبات اللجوء في فرنسا العام الماضي بنسبة 41 بالمئة تحت تأثير الأزمة الصحية، ما يمثل قطيعة حادة بعد سنوات من الارتفاع منذ أزمة الهجرة في 2015، حسب إحصاءات نشرتها سلطات الهجرة الخميس.

وقالت وزارة الداخلية عند نشر هذه الأرقام المؤقتة إنه كان للوباء "انعكاسات مهمة على تدفق المهاجرين الداخلين والخارجين".

وتشير هذه الأرقام أيضا إلى تراجع عمليات الإبعاد بنسبة 51,8 بالمئة وانخفاض عدد التأشيرات الصادرة بنسبة ثمانين بالمئة، من 3,53 ملايين في 2019 إلى 712 ألفا و311، بسبب الانخفاض الحاد في عدد الزوار الصينيين (71 ألفا و541 مقابل 757 ألفا و500 في 2019).