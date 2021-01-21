شاهد: نفوق حوت ضخم على أحد شواطئ جزيرة بالي الإندونيسية

انجرفت جيفة حوت يبلغ طوله 14 متراً تقريبا على أحد أكثر الشواطئ السياحية في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقالت وكالة حماية البيئة المحلية إنها تبحث في أسباب نفوق هذا الحوت العملاق الذي عثر عليه قرب منطقة سيمينياك الساحلية في جنوب الجزيرة.

وأوضح المسؤول في الوكالة براوونو مريوانتو أن الحوت النافق هو "بطول 13,8 متراً وقطره 4 أمتار"، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون من نوع الحوت البريدي.

وعثر سكان محليون على هذا الحوت صباح الخميس على شاطئ باتو بيليغ.

وسرعان ما تجمع الفضوليون لمشاهدته لكن نظراً إلى الرائحة القوية المنبعثة من الجيفة، دفنتها السلطات باستخدام حفارة.

وفي تموز/ يوليو، عُثر على عشرة حيتان أصغر حجماً على أحد الشواطئ في منطقة جزر سوندا الشرقية الصغيرة في إندونيسيا.

وقد تمكن سكان من إنقاذ أحدها وإعادته إلى المياه.

وتتعرض الحيتان أحيانا للاحتجاز بفعل التيارات المعاكسة أو تتقطع بها السبل قرب الشاطئ بسبب الشعاب المرجانية.