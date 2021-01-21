منظمتان حقوقيتان: حبس احتياطيّ لصحفييّن مصريين بعد اختفائهما

وضع صحافيان مصريان قيد الحبس الاحتياطي بعد اختفائهما عدة أيام، بحسب ما قالت منظمة مراسلون بلا حدود ورئيس منظمة حقوقية محلية.

وظهر هذا الاسبوع المصور الصحافي حمدي الزعيم والصحافي أحمد خليفة أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما احتياطياً لمدة 15 يوما بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء لجماعة ارهابية"، وفق ما قال لفرانس برس رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان جمال عيد.

وأوضح عيد أنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان احتجازهما الآن ولكن يمكن أن يكونا في سجن شديد الحراسة في طرة".

وكان الزعيم وخليفة قد اختطفا من منزليهما في الخامس والسادس من كانون الثاني / يناير الجاري، وفق المصدر نفسه.

وقالت سابرينا بنوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود إن "اختفاء الصحافيين يظهر الى اي مدى تتم معاملة الصحافيين بالمخالفة للقانون الدولي".

وسبق للمصور الصحافي أن سجن في العام 2016 ثم أطلق سراحه في العام 2018 ولكنه وضع تحت الرقابة منذ ذلك الحين.

أما أحمد خليفة الصحافي في موقع مصر360 فكتب أخيراً مقالات عن الاحتجاجات العملية التي تلت قرار تصفية شركة الدلتا للأسمدة والمنتجات الكيماوية التابعة للحكومة في محافظة الدقلهية بشمال شرق القاهرة.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن 30 صحافياً محتجزون حاليا في مصر.