وفاة أحد العمال المحاصرين في منجم الذهب في الصين وفرق الانقاذ تسابق الزمن لإنقاذ الآخرين

لقي عامل محاصر في منجم ذهب صيني منذ أكثر من أسبوع مصرعه في الوقت الذي يحاول فيه رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض في الأنفاق المؤدية للمنجم لتحسين التهوية وإنقاذ 21 عاملا عالقين تحت الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية سي سي تي في الخميس أن فرق الإنقاذ تمكنوا من ربط الاتصال بـ 11 عاملاً محاصرا في إحدى قاعات منجم الذهب وقاموا بتوصيل الطعام والأدوية والإمدادات الأخرى لهم. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية سي.سي.تي.في، إن أحد العمال أصيب بجروح في رأسه خلال الانفجار الأول ودخل في غيبوبة قبل أن يفقد الحياة متأثرا باصابته.

وأشارت فرق الانقاذ إلى أن العمال المحاصرين الآخرين في حالة صحية سيئة وأن مصيرهم لا يزال مجهولاً.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن آثار الإرهاق قد حلت على بعض العمال منذ الانفجار الذي هز منجم الذهب الذي كان قيد الإنشاء في منطقة كيشيا التابعة لسلطة يانتاى فى مقاطعة شاندونغ الشرقية في الـ 10 يناير- كانون الثاني الجاري.

وتحاول فرق الإنقاذ إزالة الأنقاص والحطام الذي يعم العمود الرئيسي للانقاذ كما تم حفر أعمدة أخرى لربط قنوات للاتصالات والتهوية وقد تستخدم أيضا لاخراج العمال إلى السطح. وقالت التقارير إن عمق عمليات الحفر بلغ حوالي 700 متر.

واعتقلت السلطات في إقليم شاندونغ مديري المناجم لانتظارهم أكثر من 24 ساعة قبل الإبلاغ عن حادث الانفجار في المنجم التي لا تزال أسبابه لحد الآن مجهولة.

وعززت السلطات الصينية من عمليات المراقبة في قطاع المناجم ما أدى إلى تحسين السلامة في صناعة التعدين في البلاد. وكانت الصين تسجل ما معدله 5000 حالة وفاة سنويًا جراء الحوادث في المناجم.