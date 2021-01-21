الفرقاء الليبيون يتفقون في مصر على استفتاء حول الدستور قبل انتخابات عامة نهاية 2021

أتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر الأربعاء على اجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان "تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم (الأربعاء) بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".

ويأتي هذا الاتفاق غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الأفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنّ "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التي طال انتظارها (...)، هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 كانون الأوَّل/ديسمبر 2021".

وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد: القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

وأعلن الاتفاق على الاستفتاء الدستوري عقب اجتماع استمر يومين في منتجع الغردقة المصري على البحر الأحمر ضم أعضاء لجنة صوغ الدستور المستقبلي ووفودا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الذي يقدم المشورة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "مصر تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات".