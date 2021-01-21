شاهد: أجراس كاتدرائية واشنطن الوطنية تُقرع تكريما لضحايا كوفيد-19

قُرعت أجراس كاتدرائية واشنطن الوطنية تكريما ل 400 ألف أمريكي الذين لقوا حتفهم بسبب وباء كوفيد-19. وقُرعت أجراس الكاتدرائية 400 مرة، أي مرة لكل ألف ضحية.

وأبلغت جامعة جونز هوبكنز عن تسجيل 400 ألف حالة وفاة بسبب الوباء، وهو رقم أعلى من عدد السكان في نيو أورلينز وكليفلاند أو تامبا بولاية فلوريدا.

ويُساوي عدد ضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة تقريبًا عدد أرواح ضحايا السكتات الدماغية ومرض الزهايمر والسكري والإنفلونزا والالتهاب الرئوي، الذين يموتون سنويا في الولايات المتحدة.

ومع تسجيل أكثر من 4000 حالة وفاة مؤخرا، وهو أكبر عدد منذ بداية الوباء، من المحتمل أن يتجاوز عدد القتلى بحلول نهاية الأسبوع عدد الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية.

وتشير البيانات إلى وجود أمريكي من أصل خمسة وفيات في العالم بسبب الفيروس، وهو عدد أكبر بكثير من أي دولة أخرى على الرغم من الإمكانيات والموارد الطبية التي تتوفر عليها الولايات المتحدة.

خبراء الصحة العامة ومسؤولون في الحكومة أكدوا أكدوا أنه من الطبيعي أن يُشكل فيروس كورونا أزمة خطيرة لأي رئيس نظرًا لانتشاره السريع وقدرته على التسبب في الوفاة.

لكن يبدو أن ترامب استثمر الكثير في محاربة التصورات العامة كما فعل في محاربة الفيروس نفسه، وقلل مرارًا وتكرارًا من التهديد ورفض الخبرة العلمية مع تأجيج الصراعات التي أشعلها تفشي المرض. وقرعت كاتدرائية واشنطن الوطنية أجراسها منذ أكثر من شهر بقليل تكريما لأرواح 300 ألف قتيل.