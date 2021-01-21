شاهد: متظاهرون مناهضون للإدارة الأمريكية الجديدة يحرقون العلم الوطني في كولورادو

بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأربعاء، نظم العديد من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب عدة احتجاجات في مدن وولايات متعددة في جميع أنحاء البلاد. ففي كولورادو أضرم متظاهرون مناهضون للإدارة الجديدة النيران في العلم الأمريكي خارج مبنى الكابيتول المحلي واندلعت شجارات بين المؤيدين الديمقراطيين والجمهوريين. وحاول محتج رافض للاحتجاجات إخماد ألسنة النيران بمساعدة الشرطة. كما قام البعض من المتظاهرين المناهضين للإدارة الجديدة بإهانة الشرطة والاشتباك معهم.
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