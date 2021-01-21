شاهد: شابة تحتج عارية ضد صناعة الفراء وقتل الحيوانات في برشلونة

اختارت الشابة الإسبانية جاسمين مورينو الاحتجاج عارية في ساحة سانت جاومي في وسط مدينة برشلونة ضد صناعة الفراء في إسبانيا. ويأتي احتاج الشابة بعد غضب كبير من قتل الآلاف من حيوانات المنك المخصصة لصناعة الفراء بعد اصابتها بمرض كوفيد 19. توسطت الشابة الساحة الإسبانية عارية وهي تحمل لافتة تندد فيها باستخدام الحيوانات في مجال صناعة الملابس. وفي خضم الاحتجاج قام أحد النشطاء في حركة حماية الحيوانات بسكب محلول أحمر يشبه الدم عليها.

وقالت ياسمين مورينو "نريد توعية السكان بالواقع الكامن وراء صناعة الفراء ومخاطر الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، كما نشهد مع الوباء الحالي. إسبانيا من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي اكتشف حالات إيجابية بكوفيد-19 في مزارع المنك وكذلك مؤخراً في مجتمع أراغون وتم قتل 93 ألف حيوان منك في مزرعة".

وأضافت مورينو "إسبانيا هي حقًا الدولة الوحيدة التي تفتح مزارعًا، في الدنمارك مثلا يقومون بإغلاقها وفي هولندا قامت السلطات بوقف هذا النشاط في نهاية شهر أذار - مارس الماضي. في الواقع، تضع جميع البلدان إجراءات تقييدية وقوية للغاية لتجنب فتح المزيد من مزارع تربية الحيوانات الموجهة لصناعة الملابس أو زيادة تربية هذه الحيوانات".