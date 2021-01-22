اتفاق بين منظمة الصحة وفايزر لتأمين 40 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف فايزر-بايونتيك الجمعة اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس فايزر البرت بورلا في مؤتمر صحافي مع منظمة الصحة العالمية إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 في المئة ستباع "بسعر الكلفة" على أن تسلم خلال الربع الاول من هذا العام.

وأقيمت منصة كوفاكس في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا، وثمة خيار امامها ايضا مع مصنع اللقاحات في الهند "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا" للحصول على مئة مليون جرعة من لقاح استرازينيكا-أكسفورد.

ويتوقع تسليم غالبية هذه الجرعات خلال الربع الاول من العام ايضا. ولكن على منظمة الصحة العالمية أن تعطي قبل ذلك موافقتها الطارئة على هذا اللقاح بحدود منتصف شباط/فبراير.

وحتى الآن، وحده لقاح فايزر-بايونتيك حظي بموافقة المنظمة. وأسفر وباء كوفيد-19 عن اكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس "ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، إنه التلقيح".