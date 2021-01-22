مقتل ثلاثة جنود من الجيش المالي في انفجار عبوة ناسفة (مصدر عسكري)

لقي ثلاثة جنود ماليين مصرعهم الخميس في وسط البلاد خلال انفجار عبوة ناسفة نسب إلى تنظيمات متطرفة تنشط في المنطقة، وفق ما أعلنت عنه الجمعة مصادر عسكرية. الجنود الثلاثة ضحايا الاعتداء ينتمون إلى فرقة الحرس الوطني، أحد فيالق الجيش المالي وانفجرت مركبتهم جراء عبوة ناسفة بين كورو وموندورو بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وقالت الجهات العسكرية في مالي إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة خمسة جنود آخرين، ويتواجد أحدهم في حالة حرجة. وتشهد مالي منذ سنوات اعتداءات مسلحة تستهدف الجيش المالي وكذلك قوة بدخان الفرنسية المنتشرة في البلاد.

هذا الهجوم يأتي بعد هجوم مماثل أدي إلى مقتل خمسة جنود تابعين لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي في يناير- كانون الثاني الجاري. كما تعرضت القوة العسكرية الفرنسية برخان لسلسلة من الهجمات بالعبوات الناسفة أودت بحياة خمسة جنود في 28 ديسمبر- كانون الأول الماضي و 2 يناير- كانون الأول الجاري. .

كما قتل أربعة جنود يوم الإثنين في النيجر، الدولة المجاورة في الساحل في هجوم نفذته جماعة متطرفة مسلحة في جنوب شرق البلاد.