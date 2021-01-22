زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مصاب بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الجمعة، إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب إن "ريال مدريد يعلن أن مدربنا زين الدين زيدان أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي إصابة زيدان عشية مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الحالي.

ويدخل حامل اللقب المرحلة العشرين من بطولة الدوري ضد فريق أسقطه في عقر داره 2-1 في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو متخلف بفارق سبع نقاط عن جاره أتلتيكو المتصدر الذي خاض أيضا مباراة أقل من فريق زيدان، الذي سيحل بدلاً منه مساعده الفرنسي أيضاً دافيد بيتوني.

ورغم أنه سيكون غائبا عن الفريق بسبب الحجر الصحي الذي سيبعده أيضا عن لقاء المرحلة المقبلة على أقل تقدير ضد ليفانتي، يدرك زيدان أن خسارة ثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، ستعقد وضعه كثيراً وستطيح إلى حد كبير بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب: