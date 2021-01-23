مصر تفتتح أكبر مشروع للأسماك في الشرق الأوسط

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، أكبر مشروع لإنتاج الأسماك في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنه متحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية في صفحتها على موقع فيسبوك.

"يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد". وصرح... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Friday, January 22, 2021

وجاء في بيان للرئاسة أن "مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، سيفتتحه الرئيس المصري عبدة الفتاح السيسي في شرق التفريعة في محافطة بور سعيد، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو يهدف إلى تحقيق الكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، كما يهدف المشروع إلى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية".

وتعدّ مصر بين الدول العشر الأوائل على صعيد إنتاج الأسماك عالمياً. وبحسب إحصائيات نشرتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) احتلت مصر المركز السادس، حيث بلغ إنتاجها نحو 1.6 مليون طن، بنسبة قدرها 1.9% من إجمالى الإنتاج العالمي.

غير أن مصر تبقى بعيدة عن أكبر المنتجين، الصين، التي تنتج نحو 47.6 مليون طن من الأسماك في المزارع.