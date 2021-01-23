فايزر ستسلّم 40 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 لـ"كوفاكس" قريباً

قالت شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتيك إنهما ستسلمان 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لبرنامج "كوفاكس" الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية من أجل توزيع أفضل للقاحات عالمياً.

وكانت منظمة الصحة دعت مراراً الدول، خصوصاً الكبرى، والمؤسسات الطبية، إلى الإسراع في دعم "كوفاكس" (برنامج العمل من أجل إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف).

ويأتي إعلان فايزر/بيونتيك بعدما حذر أمين عام منظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من "فشل أخلاقي كارثي" وذلك بعد حصول إحدى الدول النامية على 25 جرعة فقط من اللقاح ضدّ كورونا.

وعلى الرغم من أن التفاصيل المالية للاتفاق لم تنشر إلا أن الشركتين قالتا إنهما ستبيعات اللقاحات بسعر غير هادف للربح، على أن تُسلّم أولى الدفعات في الربع الأول من 2021.

ويرى أمين عام منظمة الصحة العالمية أن "تسليم اللقاحات لكوفاكس ليس فقط ضرورة من الناحية الأخلاقية، بل أيضاً من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية" ويؤكد على أن الاتفاقية بين "كوفاكس" وفايزر/بيونتيك ستسهم في إنقاذ الأرواح واستقرار الأنظمة الطبية والانتعاش الاقتصادي العالمي".