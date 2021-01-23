شاهد: العشرات يقفون في طوابير لإجراء اختبار الكشف عن كورونا في بكين

وقف الناس في صفوف طويلة في إحدى ساحات العاصمة الصينية بكين، اليوم، السبت، من أجل الخضوع لاختبارات الكشف عن إصابة محتملة بفيروس كورونا.

وتجري سلطات بكين هذه الاختبارات التي تهدف إلى شمل مليوني شخص خلال 48 ساعة، بعدما شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات، الأمر الذي أثار مخاوفَ من موجة وباء مقبلة.

وتعتقد السلطات أن سلالة جديدة من الفيروس تنتشر في عدّة أحياء، وتقول إنها معدية أكثر من السلالة التي ظهرت في ووهان في أواخر العام 2019، وأدت إلى وفاة نحو مليوني شخص حول العالم.

وسجلت بكين في الأسبوع الأخير 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.