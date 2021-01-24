شاهد: مخربون يضرمون النار في مركز مخصص لإجراء اختبارات كوفيد-19 في هولندا

أضرم مخربون النيران ليل السبت-الأحد في أحد المواقع المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا وألقوا ألعابا نارية صوب الشرطة في مدينة أورك (ثمانون كيلومتراً شمال شرقي أمستردام).

ويعتقد أن المخربين قاموا بذلك احتجاجاً على حظر التجول الذي فرضته السلطات الهولندية وبدأ ليل السبت-الأحد.

وبحلول صباح الأحد كان كل ما تبقى من المنشأة المتحركة والتي تستخدم لإجراء فحوص واختبارات فيروس كورونا، هيكل محترق. وأورك قرية صغيرة أغلب سكانها من صياي الأسماك.

وقالت الشرطة اليوم إنها فرضت غرامات على أكثر من 3600 شخص بفي أنحاء البلاد، بسبب خرقهم حظر التجول الذي بدأ من الساعة التاسعة مساء ويستمر حتى الرابعة والنصف فجر.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت أيضا 25 شخصاً إما بسبب خرق حظر التجول أو بسبب ارتكاب أعمال تخريبية وعنف.

وأصدرت الشرطة والبلدية بياناً الأحد أعربتا فيه عن الغضب إزاء أعمال الشغب "من إلقاء الألعاب النارية والحجارة إلى تدمير سيارات الشرطة وإحراق موقع الاختبار باعتبار ذلك سلوكاً متطرفاً".