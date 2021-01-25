فاوتشي: بدء الاستعدادات لتحديث لقاحات فعالة ضدّ سلالات كورونا الجديدة

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي أن العلماء يعملون على قدم وساق لتطوير اللقاحات ضدّ فيروس كوفيد-19 بطريقة تتماشى مع متغيرات الفيروس التاجي المستجد، والذي ينتشر حاليا في المملكة المتحدة وجنوب افريقيا.

وقال الدكتور فاوتشي، الذي يشغل منصب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن هذه المتغيرات ليست أكثر عدوى فحسب، ولكنها لا تستجيب أيضا للأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي سبق وأن تم استخدامها في علاج المرضى. وأوضح فاوتشي أنه كان قلقًا بشكل خاص بشأن المتغير الجنوب افريقي، الذي وصفه بأنه "مختلف وأكثر خطورة من المتغير الموجود في المملكة المتحدة".

"لم تصدر البيانات رسميًا، ولكن بالنظر للبيانات الأولية، والتي حللها علماء بالمملكة المتحدة، فأنا مقتنع تمامًا بأن هناك درجة من الزيادة في خطورة العدوى الفعلية، والتي يتعين علينا حقًا الاحتفاظ بها"، قال فاوتشي في برنامج "اليوم" على شبكة "أن بي سي".

وأضاف فاوتشي أن هناك أيضًا "انخفاض طفيف جدًا ومتواضع" في فعالية لقاحات كوفيد-19 ضد تلك المتغيرات، ولكن "هناك حماية كافية من اللقاحات التي لدينا والتي لا نزال نعتبرها فعالة ضد كل من سلالة المملكة المتحدة و سلالة جنوب افريقيا ".

وقال فاوتشي "نحن بحاجة حقًا للتأكد من أننا نبدأ، وعلى استعداد إذا كان من الضروري تطوير اللقاحات". وأشار أنتوني فاوتشي إلى أن الخبراء يتخذون بالفعل خطوات في هذا الاتجاه على الرغم من حقيقة أن "اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بالفعل".