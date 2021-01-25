اليونان توقع عقدًا لشراء 18 طائرة رافال في تعزيز للشراكة مع باريس لمواجهة تركيا

وقعت اليونان الإثنين عقدا مع فرنسا لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال، ما يعزز شراكتها مع باريس في مواجهة التوترات مع تركيا. وتبلغ قيمة الصفقة الموقعة ما بين أثينا وباريس حوالي 2.5 مليار يورو وتشمل توريد 12 طائرة مستعملة من أسطول القوات الجوية الفرنسية وست طائرات جديدة بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي.

وفي إشارة إلى "شراكة عملياتية مكثفة للغاية" مع أثينا، أشادت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، التي توجهت إلى العاصمة اليونانية لحضور حفل توقيع العقد، بـ "النجاح الكبير" لطائرة رافال التي بيعت للمرة الأولى لدولة أوروبية.

وتمت مناقشة هذه الصفقة في وقت قياسي بين الحكومتين، حيث اتخذ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار التفاوض على الصفقة في سبتمبر- أيلول الماضي ردًا على التحرك العسكري التركي وقيام أنقرة بعمليات استكشاف للغاز واستعراض قواتها العسكرية في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وانحازت فرنسا في الأشهر الأخيرة بشكل واضح إلى أثينا، حيث قامت بإرسال طائرات رافال وسفنًا حربية خلال الصيف ردًا على نشر الجيش التركي سفن التنقيب في منطقة بحرية تطالب بها اليونان. ووصف زعماء الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية في ديسمبر- كانون الأول بأنها "غير قانونية وعدوانية".

ومن المقرر أن تسلم فرنسا أولى شحنات رافال إلى اليونان في يوليو- تموز المقبل. وقال كريستوس تارانتيليس المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن "الطيارين والفنيين الأوائل من سلاح الجو اليوناني سيسافرون إلى فرنسا في الأيام المقبلة لتدريبهم".