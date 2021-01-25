شاهد: بوليفيا تحتفل بمهرجان الخصوبة والأمنيات تقتصر على الصحة والأمل في القضاء على كورونا

في الرابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني، وكما في كل عام يتجمع البوليفيون لإحياء مهرجان ألاسيتاس، مهرجان الخصوبة، في العاصمة لاباز. وعلى غير العادة، اقتصرت أمنيات الحاضرين على الصحة والأمل في القضاء على فيروس كورونا الجديد.
وكإجراء احترازي لمواجهة كوفيد_19، تم تعليق معرض الأماني في لاباز، لكن في مدينة إل ألتو المجاورة سُمح للبائعين بنصب أكشاكهم لبيع المنتجات اليدوية والتماثيل المصغرة والمجسمات الشعبية. وكان لافتا ظهور مجسمات تمثل فيروس كورونا وتحمل رسائل مختلفة منها "باتحادنا نهزم الوباء".
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