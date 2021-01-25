شاهد: بولنديون يغطسون في مياه قارسة

يصبح ما اتفق على تسميته بالإنجليزية "الاستحمام في الجليد" شائعاً أكثر فأكثر في بولندا. ومع أن ممارسة هذا النوع من الرياضة، التي يقول كثيرون إنها "صحية"، بحاجة إلى لياقة عالية، إلا أنه يشيع يوماً بعد آخر.

فالمتحمسون للقفز في المياه القارسة يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية، وعليه، فهم يتمرنون طوال العام لهذه المناسبات. قبل القفز إذاً، يستحم الرياضيون في بيوتهم بالمياه الباردة، خلال أشهر، قبل حلول موعد الغطس الكبير في البحيرة أو النهر أو البحر.

ويطلق هؤلاء على نفسهم تسمية "والروس" (حيوان الفظ-Walrus) وهم يزدادون في بولندا يوماً بعد يوم، تماماً كما تزداد الأندية المخصصة لهذا النوع من الرياضات المتطرفة.

والرغبة في الغطس في المياه الباردة تدفعها رغبة أخرى، ألا وهي امتلاك جسم قوي صلب، قادر على مقارعة الأمراض، من كوفيد-19 وغيره. فالغطاسون يقولون إنهم لا يمرضون بعد الغطس، وأنهم أكثر مقاومة للرشح والزكام.