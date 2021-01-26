"أسترازينيكا" ترد على تقارير ألمانية بأن فعالية لقاحها محدودة لكبار السن

أكدت شركة الأدوية البريطانية - السويدية "أسترازينيكا"، رفضها لتقارير إعلامية ألمانية ذكرت أن فعّالية اللقاح ضد فيروس "كوفيد-19" بالنسبة لكبار السن تبلغ 8 بالمائة، وقالت الشركة إن تلك التقارير غير صحيحة البتة.

وكانت صحيفتا "بليد" و"هاندلسبلات" الألمانيتان نشرتا يوم أمس الاثنين تقارير أشارت إلى أن تقديرات الحكومة لفعالية لقاح "أسرازينيكا" لمن تجاوزت أعمارهم الـ65 عاماً بـ8 بالمائة، مقارنة بمعدل 70 بالمائة للفئات الأصغر سناً.

وقالت "أسترازينيكا" في بيان لها: أن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، مؤكدة على أن تحاليل الأشخاص المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية.

ويستخدم استخدام لقاح "أسترازينيكا" بالفعل في بريطانيا وتمت الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ من قبل ستة بلدان ، بما في ذلك الهند وباكستان والأرجنتين والمكسيك، ويعدّ لقاح "أسترازينيكا" أساسياً لجهود التطعيم لأن تكلفة إنتاجه أرخص ويمكن حفظه في درجة حرارة الثلاجة العادية.

ويجدر بالذكر أن الشركة البريطانية كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي أن عمليات تسليم لقاح "أسترازينيكا" الذي يُرتقب أن يُمنح الضوء الأخضر الأوروبي لاستخدامه في 29 كانون الثاني/يناير، ستكون أقلّ من المتوقع في الفصل الأول من العام بسبب انخفاض إنتاج موقع تصنيع تابع لها في بلجيكا.

وكانت جامعة جامعة أكسفورد أعلنت في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته أسترازينيكا" أظهر فعالية متوسطة تبلغ 70 ٪ في التحليل المجمع للبيانات المؤقتة من تجارب المرحلة الثالثة، ومقارنة بلقاحات الشفرة الوراثية، لا يلزم تخزين هذا النوع من اللقاح في درجات حرارة التجميد القاسية، وهو ما قد يجعل من السهل توزيع هذا الدواء في أجزاء أكثر من العالم.