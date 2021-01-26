بايدن "قلق جدا" إزاء اعتقال روسيا معارضين لكنه يؤكد أهمية التعاون مع موسكو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن الإثنين أنه "قلق جدا" حيال قمع المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره وأعمال أخرى لكنه أكد أنه على الولايات المتحدة وروسيا التعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية.

وقال بايدن بعد اعتقال العديد من الأشخاص خلال تظاهرات للمعارضة في روسيا في نهاية الأسبوع ضد الرئيس فلاديمير بوتين واحتجاجا على اعتقال نافالني، إنه "قلق جدا". لكنه شدد على وجوب إعطاء الأولوية أيضا للمحادثات حول تمديد معاهدة نيو ستارت حول الأسلحة النووية التي تنتهي قريبا.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "أرى أنه بإمكاننا العمل بما فيه المصلحة المتبادلة لبلدينا كاتفاقية ستارت، وأن نوضح لروسيا أننا قلقون جدا إزاء سلوكها".

الاختراق الالكتروني وقضايا أخرى

وأشار بايدن أيضا إلى الاختراق الضخم لشبكات كمبيوتر أمريكية والذي ألقي باللوم فيه على روسيا، وإلى تقارير أفادت بأن روسيا عرضت مكافآت على عناصر طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

وقال: "لقد طلبت من الوكالات المعنية أن تقوم بدراسة شاملة لكل واحدة من هذه القضايا لتطلعني على ما هي عليه بالضبط، ولن أتردد في إثارة هذه القضايا مع الروس".

ولم توضح جين ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض ما سيكون رد بايدن لكنها اكتفت بالقول إن خياراته مفتوحة. وقالت ساكي للصحفيين: "كما كان الحال دائما يحتفظ الرئيس بالحق في الرد في الوقت والطريقة اللذين يختارهما. ولن استبعد أي خيارات".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نددت السبت "بالتكتيكات القاسية" المستخدمة لمواجهة التظاهرات في مختلف أنحاء روسيا دعما لنافالني.