دوي انفجار في الرياض بعد ثلاثة أيام من اعتراض قذيفة

سمع دوي انفجار واحد على الأقل في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء بحسب سكان الرياض، بعد ثلاثة أيام على تدمير القوات الجوية السعودية قذيفة فوق العاصمة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حتى الآن.

وهز الانفجار النوافذ في الرياض نحو الساعة الواحدة بعد الظهر بحسب مراسلي فرانس برس وسكان في العاصمة. وقال البعض إنهم سمعوا دوي انفجارين على وسائل التواصل الاجتماعي.

"اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض"

وكانت القوات السعودية أعلنت تدمير "هدف جوي معاد" فوق الرياض السبت. ولم تتضح الجهة التي شنّت الهجوم بينما لم تتهم المملكة في بيانها المقتضب أي جهة في حين أكد الحوثيون أن لا صلة لهم بما حصل.

وبحسب التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، فقد تم "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض"، وفقا لما نقلت قناة "الإخبارية" الحكومية، دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن تأخير في وصول العديد من الرحلات السبت. وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين في اليمن المدعومين من إيران، خصم السعودية اللدود، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

وتقود المملكة التحالف العسكري في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا مسلحا داميا مع الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وقتل وأصيب في النزاع اليمني عشرات آلاف الأشخاص وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وتسبب النزاع كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص ودفع بلد بكامله إلى حافة المجاعة.