شركة المنتج الأمريكي هارفي واينستين ستدفع 17 مليون دولار لضحايا انتهاكاته الجنسية

فرضت قاضية أمريكية مختصة في قضايا الإفلاس على شركة المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين القابع في السجن، دفع تعويضات بقيمة 17 مليون دولار لحوالي أربعين امرأة اتهمنه بالاعتداء الجنسي.

وحُكم على واينستين البالغ من العمر 68 عاما بالسجن 23 عاما السنة الماضية بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ووافقت القاضية في ولاية ديلاوير ماري والراث الإثنين على خطة تصفية شركة واينستين والتي تلحظ هذه التعويضات. وردّت القاضية اعتراضات كثيرات من ضحايا واينستين كنّ قد اشتكين من أن التسوية منعتهنّ من متابعة دعاوى قانونية أخرى.

وستقسم الأموال على 37 امرأة، ما يرجح حصول كلّ منهنّ على مبالغ كبيرة.

وكان محامون يمثلون بعض الضحايا قد انتقدوا في وقت سابق التسوية المقترحة معتبرين أنها غير كافية. وستتمكن ثماني مدعيات رفضن التسوية من مقاضاة قطب هوليوود السابق لاحقا.

ودين واينستين في شباط/فبراير 2020 بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى والاغتصاب من الدرجة الثالثة، في حكم تاريخي شكّل نصرا لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي والتي نشأت بعد انكشاف فضائح المنتج السابق.

وكرّست هذه العقوبة السقوط المدوي لمنتج "بالب فيكشن" الذي اتُّهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب من طرف حوالي 90 امرأة، من بينهنّ أنجيلينا جولي وسلمى حايك.

وأعلنت شركة واينستين إفلاسها في آذار/مارس 2018 بعد سيل الشكاوى. واشترت "لانترن كابيتال" التي سُمّيت في ما بعد "سباي غلاس ميديا غروب"، أصولها مقابل 289 مليون دولار.

وينتظر واينستين أيضاً محاكمته في لوس أنجلس بتهم اغتصاب واعتداء جنسي بحق خمس نساء.