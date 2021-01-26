ولاية فلوريدا الأمريكية تقترح استضافة الألعاب الأولمبية لعام 2021 محل طوكيو

أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا الاثنين اللجنة الأولمبية الدولية استعداد الولاية الأمريكية لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ظل تكهنات حول تراجع طوكيو عن الاستضافة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجّه جيمي باترونيس رسالة إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية: " نحثّكم على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من طوكيو، اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً إلى فلوريدا".

وتابع "وفي ظل تقارير إعلامية حول قلق المسؤولين اليابانيين بشكل غير معلن لعدم إمكانية إقامة الألعاب بسبب الجائحة، لا يزال هناك وقت لنشر فريق (من الأولمبية الدولية) لاختيار المواقع في فلوريدا".

وتطرقت رسالة باترونيس المنشورة على شبكة الإنترنت إلى قوة الولاية المفترضة في نشر التلقيح، إعادة الانفتاح الاقتصادي والأحداث الرياضية التي استضافتها أثناء الجائحة على غرار تكملة الموسم الماضي من الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، بالإضافة إلى كون متنزهاتها الترفيهية، بما فيها ديزني وورلد، مفتوحة أمام الأعمال التجارية.

وعانت ولاية فلوريدا كثيراً بسبب الجائحة، مع أكثر من 25 ألف حالة وفاة من بين مجمل 420 ألف في كل الولايات المتحدة. وقال باترونيس: "مهما كانت الاحتياطات المطلوبة، فلنحدّدها وننجزها".

ويصر منظمو الألعاب الأولمبية المؤجلة من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل بسبب كورونا، على التزامهم بإقامتها في موعدها الجديد. قال رئيس الورزاء يوشيهيدي سوغا الأسبوع الماضي: "أنا مصمم على إقامة العاب آمنة ومنيعة كدليل على أن البشرية ستتغلب على الفيروس".